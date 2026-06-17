LAbg. Franz Dinhobl und Vizebgm. Alfred Schwarz mit UmweltGR Martina Laschtowiczka und Petra Hirner von „Natur im Garten“ bei der Eröffnung des Schaugartens im Museumsdorf / Foto: Marktgemeinde Krumbach

Im Mai wurde im Rahmen des Museumsfrühlings der neue „Natur im Garten“-Schaugarten im Museumsdorf Krumbach feierlich eröffnet. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um das liebevoll gestaltete Areal zu entdecken. Organisiert von Vizebgm. Alfred Schwarz, nahm LAbg. Franz Dinhobl die offizielle Eröffnung vor, musikalisch begleitet von der Musik- und Kunstschule Bucklige Welt. Der neue Schaugarten präsentiert sich vielseitig. Vom Kuchlgartl beim Eingangsbereich über ein Nützlingshotel mit Steinhaufen als Lebensraum für Kleintiere bis hin zum Naschgarten mit Himbeer- und Ribiselstauden gibt es viel zu entdecken. Alle Infos: museum-krumbach.at