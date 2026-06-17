V. l. n. r.: Stefanie Summerer, Nathalie Wimmer, Melanie Grill, Lisa Scherf, Julia Trimmel / Fotos: Sima Prodinger (3)

HANDLER bietet vielfältige und abwechslungsreiche Karrieremöglichkeiten mit spannenden Aufgabenbereichen und zahlreichen Entwicklungsperspektiven. Fünf Frauen zeigen, wie unterschiedlich ihre Karrierewege im Unternehmen verlaufen, und geben persönliche Einblicke in ihren abwechslungsreichen Berufsalltag.

Von der Technik in die Organisationsentwicklung

Die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe sind vielfältig. So konnte sich Melanie Grill von der Technikerin zur Organisationsentwicklungsmanagerin weiterentwickeln. Die praktischen Erfahrungen aus der Umsetzung unterschiedlichster Bauprojekte kann sie in ihrem heutigen Aufgabenbereich optimal einbringen. Als OE-Managerin schätzt sie besonders, neue Ideen zu entwickeln, Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und die Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe aktiv mitzugestalten. Zudem unterstützt sie im Rahmen des Lean-Management-Formats „Team.Fixe“ die Baustellenteams und hilft bei Problemstellungen direkt mit.



Melanie Grill bei der „Team.Fixe“-Baustellenbesprechung

Bauleitung mit Verantwortung und Teamgeist

Lisa Scherf ist seit vier Jahren Teil von HANDLER und verantwortet als Teambauleiterin die erfolgreiche Umsetzung unterschiedlichster Bauprojekte. Nach ihrem Studium an der FH Campus Wien sammelte sie umfassende Erfahrungen bei Großkonzernen im In- und Ausland, wo sie als Technikerin und Bauleiterin tätig war. An HANDLER schätzt sie besonders die flachen Hierarchien, die kurzen Entscheidungswege und die familiäre Unternehmenskultur. In ihrer Rolle als Teambauleiterin fungiert sie als zentrale Ansprechperson für Kalkulation, Auftraggeber, Behörden und ihre Bauteams. Von der ersten Projektphase bis zur erfolgreichen Fertigstellung trägt sie die Verantwortung für die Koordination, Abwicklung und Realisierung der Bauvorhaben. Besonders wichtig sind ihr dabei ein offener Austausch, eine lösungsorientierte Zusammenarbeit und ein respektvoller Umgang auf allen Ebenen.



Lisa Scherf bei der Baubesprechung mit ihrem Baustellenteam

Präzision in der Kalkulation

Als Kalkulantin beschäftigt sich Stefanie Summerer intensiv mit Bauprojekten – von der Analyse der Ausschreibungsunterlagen über die Massenermittlung bis hin zur Erstellung finaler Angebote.

Zuvor war sie bereits mehrere Jahre in der Baubranche tätig gewesen. Die in der operativen Tätigkeit sowie in der Kalkulation gesammelten Erfahrungen bringt sie heute gezielt in das Unternehmen ein, um fundierte und realistische Kalkulationen zu erstellen. Dabei sind Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein und wirtschaftliches Denken besonders wichtig. In der Unternehmensgruppe schätzt Stefanie vor allem das gute Arbeitsklima, den starken Teamzusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung.

Vom Ferialpraktikum zur Technikerin

Julia Trimmel hat HANDLER im Rahmen eines Ferialpraktikums kennengelernt. Die Einblicke in den Berufsalltag am Bau, das familiäre Klima und das Baustellenteam haben ihr so gut gefallen, dass sie sich nach ihrer HTL-Matura für eine Festanstellung beworben hat. Seit 2021 ist sie als Technikerin tätig. Die Umsetzung unterschiedlichster Bauprojekte sowie die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Partnern machen ihren Job vielseitig und abwechslungsreich. Neue Herausforderungen zu lösen und dabei ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, bereitet ihr besonders viel Freude. „Arbeitsintensive Zeiten gibt es immer. Umso wichtiger sind Kolleginnen und Kollegen, auf die man sich verlassen kann und bei denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt“, so Julia.

Erfolgreicher Quereinstieg

Nathalie Wimmer ist als Bauleiterin die zentrale Ansprechperson für alle Projektbeteiligten. Zu ihren Aufgaben gehört es, unterschiedlichste Anforderungen zu koordinieren und zielgerichtete Maßnahmen zu setzen, um Bauvorhaben erfolgreich zu realisieren. Erst im zweiten Bildungsweg entschied sie sich für eine technische Ausbildung und studierte Bauingenieurwesen und Baumanagement an der FH Campus Wien. Zuvor war sie mehrere Jahre im Marketing tätig gewesen. Heute profitiert sie von diesen Erfahrungen, denn für sie sind gute Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit ebenso entscheidend wie fachliches Know-how.

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Die Unternehmensgruppe sucht Menschen, die motiviert sind, an neuen Herausforderungen zu wachsen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Nutze HANDLER als dein Karrieresprungbrett. Weitere Informationen dazu unter handler-group.com/karriere

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