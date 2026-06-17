Abg. zum NR Thomas Elian und die Vertreter der Gemeinden der Region Bucklige Welt-Wechselland bei der Generalversammlung des Vereins und der Leader-Region im Lindensaal in Kirchberg am Wechsel. Es war gleichzeitig der Start der ersten „Raus aus Öl und Gas“-Region.

Foto: Rehberger

Doppel-Generalversammlung in Kirchberg am Wechsel: Der Verein Gemeinsame Region und die Leader-Region Bucklige Welt-Wechselland luden zum Gipfeltreffen, um vor den versammelten Bürgermeistern Bilanz zu ziehen – ein umfangreiches Unterfangen, denn in der Region ist auch in den letzten Monaten wieder viel passiert. Von der Klima- und Energiemodellregion (KEM) über die Klimawandelanpassungsmodellregion (KLAR!) bis hin zum EU-Projekt Grace konnten wieder zahlreiche Aktivitäten in Sachen Energie, Umweltschutz und Klimawandelanpassung initiiert werden. Ein Rückblick auf den Zukunftstag mit Ali Mahlodji im Rahmen von „Bildung wächst“ stand ebenso am Programm wie auf die „Mitarbeitermarke 2.0“ oder auf das Interreg-Projekt „Talent School“. Im Rahmen der Generalversammlung wurde auch ein einzigartiges Kooperationsprojekt gestartet: Alle Bürgermeis-

terinnen und Bürgermeister der 32 Gemeinden der Region bekannten sich zu „Raus aus Öl und Gas“ (siehe Beitrag „Start für erste „Raus aus Öl und Gas“-Region“).

Webseiten und ELAK

Das Treffen wurde aber auch dazu genutzt, um einen Blick auf die aktuelle Leader-Periode zu werfen. Bis 2027 läuft die aktuelle Förderperiode, in der unter anderem auch Projekte wie „Bildung wächst“ realisiert werden sollen. Zwei wichtige Gemeinde-Themen stehen ebenfalls vor der Umsetzung. So ist der große Relaunch der Gemeinde-Webseiten ebenfalls ein Leader-Projekt. Für Hochneukirchen-Gschaidt wurde bereits ein Prototyp erstellt, nun sollen auch die Online-Auftritte der teilnehmenden Regionsgemeinden modernisiert werden. Apropos Web: Auch die Einführung des elektronischen Akts (ELAK) soll in 20 Gemeinden in Angriff genommen werden. Dafür wurde nun eine eigene ARGE gegründet.