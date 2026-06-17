Von links: KEM-Manager Bernhard Lechner, Regionsobfrau Michaela Walla, eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger und KEM/KLAR!-Manager Rainer Leitner mit den gesammelten Unterschriften der Gemeindevertreter / Fotos: Rehberger (2)

Die Region Bucklige Welt-Wechselland ist die erste „Raus aus Öl und Gas“-Region Niederösterreichs.

Im Rahmen der Regions-Generalversammlung wurde das Bekenntnis zur Zusammenarbeit besiegelt: Ab sofort bilden die 32 Gemeinden der Region Bucklige Welt-Wechselland die erste „Raus aus Öl und Gas“-Region des Landes. Im Beisein von Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur (eNu), leisteten alle anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Unterschrift als symbolischen Akt für ein großes Engagement in Sachen Klimaschutz.

„Raus aus Öl und Gas war eine der ersten Maßnahmen, die wir im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion in Angriff genommen haben. Daher freut es uns, dass wir es geschafft haben, dass alle Gemeinden der Region mit dabei sind“, so KEM-Manager Rainer Leitner.

Ansporn ist es, Co 2 -neutral zu werden. Dazu sind Informationsveranstaltungen für Gemeinden, auch auch für die Bevölkerung geplant. „Wir haben die Initiative gestartet, weil wir das Ziel haben, in den niederösterreichischen Gemeinden in der Wärmeversorgung ohne Öl und Gas auszukommen. Viele Gemeinden sind bereits dabei, aber nun gibt es erstmals eine ganze Region, in der alle mitmachen. Das geht nur, wenn man eine entsprechende KEM- bzw. KLAR!- Struktur mit regionalen, in enger Kooperation miteinander stehenden Ansprechpartnern hat“, so Greisberger. „Die Region ist bereits auf einem guten Weg. Rund 80 Prozent der fossilen Heizungen wurden bereits getauscht. Mit der Unterzeichnung der Kooperation setzen wir nun ein weiteres Zeichen und wollen gezielt die Bevölkerung beim Umstieg unterstützen“, so Regionsobfrau Michaela Walla.

Jetzt werden Infoveranstaltungen und Beratungsangebote für die Menschen in der Region umgesetzt. Die erste fand bereits Ende Mai in Warth statt. Ziel ist es, den Zugang zu Förderungen zu erleichtern und den Umstieg so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister waren gekommen, um gemeinsam den Start der „Raus aus Öl und Gas“-Region mit ihrer Unterschrift zu besiegeln, so auch Marion Wedl aus Seebenstein