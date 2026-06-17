Von links: Georg Blochberger, Dir. Johann Sperhansl (Raiffeisenbank Region Wiener Alpen), Mehrfach-Ski-Olympiasieger Hermann Maier, Geschäftsleiter Hannes Wedl (Raiffeisen), Andrea Blochberger und Moderator Tom Schwarzmann beim Eis-Greissler in Krumbach

Foto: Rehberger

Über Mut, Chancen und die Bereitschaft, auch einmal seine Komfortzone zu verlassen, um erfolgreich zu sein, sprach Ski-Legende Hermann Maier auf Einladung der Raiffeisenbank Region Wiener Alpen bei einer Unternehmerveranstaltung beim Eis Greissler in Krumbach. Wie sich das vom Sport auch auf das Unternehmertum übertragen lässt, war Teil einer angeregten Diskussionsrunde, zu der zahlreiche Unternehmer aus der Region gekommen waren. Auch Andrea Blochberger vom Eis-Greissler erzählte von der Erfolgsgeschichte ihres Betriebs, bevor die Gäste im Anschluss Eis vom „Herminator“ persönlich serviert bekamen.