Erhard Höller bringt sich seit 25 Jahren im Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsverein Seebenstein ein / Fotos: Josef Bollwein (12)

Sie sind das Rückgrat jedes positiven Gemeindelebens: jene Menschen, die sich freiwillig für ihren Heimatort engagieren. Im Rahmen des Forums „Dorf & Stadt“, das heuer in Höflein (Bezirk Bruck/Leitha) stattfand, wurden 100 Dorfheldinnen und Dorfhelden ausgezeichnet. Zwölf von ihnen kommen aus der Buckligen Welt und dem Wechselland.

„Das Ehrenamt ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es bringt Menschen zusammen und lebt von der Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. Dieses Engagement verdient Anerkennung. Deshalb zeichnen wir all jene aus, die mit besonderem Einsatz ihre Heimat verschönern“, so die Obfrau der NÖ Dorferneuerung Maria Forstner. Gemeinsam mit LH-Stv. Stephan Pernkopf und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl zeichnete sie jene Menschen aus, die sich in der Vergangenheit mit ihrem Einsatz in ihrer Gemeinde besonders hervorgetan haben. Nominiert wurden die Dorfheldinnen und Dorfhelden von ihren jeweiligen Gemeinden. In den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen gibt es insgesamt 22 Ausgezeichnete, davon kommen 12 aus der Buckligen Welt und dem Wechselland.

Dorferneuerung als Motor für Orte

Im Rahmen des Forums „Dorf & Stadt“ der NÖ Dorf- und Stadterneuerung in Höflein trafen sich rund 700 Bürgermeister, Gemeindefunktionäre, Vereinsobleute und Mitglieder, um an der größten Plattform für Regionalentwicklung Niederösterreichs teilzunehmen. LH-Stv. Stephan Pernkopf hob dabei die Förderaktion „Stolz auf unser Dorf“ hervor, durch die zahlreiche Projekte in Angriff genommen werden konnten: „Gemeinsam erneuern wir unsere Dörfer und Städte. In den vergangenen drei Jahren wurden 900 eingereichte Projekte bei der Förderaktion ‚Stolz auf unser Dorf‘ bewilligt. Die Dorferneuerung zeigt, was Niederösterreich ausmacht: Menschen, die aus Liebe zu ihrer Heimat anpacken und Werte wie Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt leben. Gerade in unsicheren Zeiten sind sie Mutmacher und Heimatmacher. Die Dorferneuerung ist eine Zukunftsbewegung“, so Pernkopf. Der „Bote“ holt die ausgezeichneten Dorfheldinnen und Dorfhelden unserer Region vor den Vorhang – siehe Bildergalerie unten:



Barbara Dorfmeister ist das Herz des Pittener Abendlaufs

Walter Haberl wurde als langjähriger Kommandant der FF und für sein Engagement in Thomasberg ausgezeichnet



Josef Ungerhofer setzt sich seit über 20 Jahren als Obmann des Dorferneuerungsvereins Warth ein

Alois Kuntner setzt sich in Trattenbach im Musikverein, bei der Feuerwehr od. im Kirchenchor ein



Johann Woltran engagiert sich seit über 50 Jahren für die

FF Eichbüchl und seine Gemeinde Katzelsdorf

Fritz und Ulli Kerschbaumer sind aktiv in der Dorferneuerung Krumbach und „Natur im Garten“



Jörg Zahornitzky bringt sich stets aktiv in das Gemeindeleben von Bad Erlach ein

Josef Hruby prägt das Vereins- u. Dorfleben von Walpersbach, beim Dorfladen-Verein od. dem MGV



Herbert Trenker setzt sich in Hochneukirchen-Gschaidt in Vereinen, bei Festen und Projekten ein

Melitta Heissenberger bringt sich in Bromberg in der Dorferneuerung, in der Pfarre oder als helfende Hand ein