Bucklige Welt bei Nacht, etwa beim Keltenfestival oder im Kristallgarten, kunstvoll aufgenommen auf Gut Guntrams

Foto: Rehberger, Gut Guntrams

Die letzten Wochen boten zahlreiche gute Gelegenheiten, die Region nach Einbruch der Dunkelheit zu entdecken. So lockten (viel zu) warme Sommernächte, die partielle Sonnenfinsternis oder die Perseidenschauer nach draußen. Und mit Ihren schönsten Aufnahmen der Region bei Nacht können Sie nun auch tolle Preise gewinnen. Das Naturmuseum Arche Guntrams, das Gut Guntrams und der Bote aus der Buckligen Welt stellen den heurigen Fotowettbewerb unter das gemeinsame Motto „Bucklige Welt bei Nacht“. Gefragt sind spannende Aufnahmen bei Nacht bzw. Einbruch der Dunkelheit. Gesucht werden also Fotos, die das Spiel von Licht und Dunkelheit am besten hervorheben. Aber Achtung: Dabei muss eindeutig erkennbar sein, dass die Aufnahme im Erscheinungsgebiet des „Boten“ entstanden ist – wie etwa von Gebäuden, Sehenswürdigkeiten oder Landschaften aus der Buckligen Welt, dem Wechselland, aus dem Mittelburgenland und dem steirischen Wechselgebiet sowie aus Wiener Neustadt, Neunkirchen, Ternitz und Wimpassing.

Für diese herausfordernde Aufgabe beim heurigen Wettbewerb winken dafür umso großartigere Preise: zwei Übernachtungen inkl. Frühstück auf Gut Guntrams im Wert von 500 Euro für den 1. Platz, eine Nacht auf Gut Guntrams inkl. 2 E-Bikes für einen halben Tag im Wert von 200 Euro für den 2. Platz und für den 3. Platz ein Gutschein über 100 Euro für die Papier- und Buchhandlungen der Scherz-Kogelbauer GmbH.

Einsendungen per E-Mail an: foto@bote-bw.at

Einsendeschluss ist der 30. September 2026. Alle Details zu den Teilnahmebedingungen unter:

www.bote-aus-der-buckligen-welt.at/foto