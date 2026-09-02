Edlitz ist nicht nur Bezirkssieger in Neunkirchen, sondern auch Landes-Champion der Speicherliga (v. li.): Herbert Greisberger (eNu), Michael Weninger, Bgm. Thomas Ernst und LH-Stv. Stephan Pernkopf / Fotos: NLK/Burchhart (3)

Wie man den Strom, der vor Ort erzeugt wird, speichern kann, ist eines der wichtigsten Energie-Themen der Zukunft. Um positive Beispiele vor den Vorhang zu holen, suchte die NÖ Energie- und Umweltagentur (eNu) die Speicher-Champions.

Die erste Speicher-Liga zeichnete genauer gesagt jene Gemeinden aus, die ihre Speicherkapazität im Vergleich zum Vorjahr am stärksten erhöhen konnten. Um den in Zukunft noch steigenden Strombedarf decken zu können, hat die eNu berechnet, dass in NÖ Speicherkapazitäten von einer Kilowattstunde pro Kopf bis 2030 benötigt werden. Und dabei haben sich die Gemeinden in der Buckligen Welt besonders hervorgetan.

In Edlitz hat man im Jahr 2025 eine Speicherkapazität von 5.384 Wattstunden pro Einwohner erreicht. Damit ist das Gemeindeziel bis 2030 eindrucksvoll zu 583 Prozent übererfüllt. Sogar das Ziel für 2040, das Doppelte des 2030er-Ziels pro Kopf, konnten sie jetzt schon erreichen. Das bringt Edlitz nicht nur den Sieg im Bezirk, sondern auch den Landessieg. Auch in der Nachbargemeinde gab es Grund zum Jubeln: Der Sieg im Bezirk Wiener Neustadt ging an Lichtenegg. Hier wurde das Ziel zu 130 Prozent übererreicht (rund 1,3 kWh pro Kopf).

Eine zusätzliche Auszeichnung ging ebenfalls in die Bucklige Welt: Christian Oberger, Bus-Unternehmer des gleichnamigen Betriebs aus Bromberg, erhielt einen Innovationspreis für seine E-Bus-Flotte inkl. Großspeicher und der 1,7-Megawattpeak-PV-Anlage.

Lichtenegg holte sich den Sieg im Bezirk Wiener Neustadt und Busunternehmer Christian Oberger aus Bromberg den Innovationspreis für seine E-Bus-Flotte