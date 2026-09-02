Von links: Ingrid Schwarz (Südwind NÖ), Edith Tippel (Regionales Bildungswerk), Ulrike Dziurzynski (Südwind NÖ) und Bettina Rigler (Regionsbüro) freuen sich auf viele Einsendungen / Foto: Südwind NÖ

Es ist wieder so weit: Pünktlich zur Sonderausgabe „Botin“ aus der Buckligen Welt, die Ende September erscheint, sucht auch Südwind NÖ wieder engagierte Frauen aus der Fairen Welt Bucklige Welt-Wechselland für den Leopoldine Reisenbauer Stiftungspreis. Die Auszeichnung wird heuer zum 10. Mal vergeben.

Gesucht sind Frauen, die sich in der Region für den fairen Handel und für globale Gerechtigkeit einsetzen. Ihre Arbeit soll mit diesem Preis in Höhe von 1.000 Euro gewürdigt werden, um auch andere Frauen in der Region bei ihrem Engagement zu inspirieren.

Der Preis wird jedes Jahr im Gedenken an Leopoldine Reisenbauer vergeben, die sich für die Region in vielfältiger Weise engagiert und in ihrer Funktion als Obfrau des Bildungswerkes Bucklige Welt wesentlich an Projekten in der Fairtrade-Region Bucklige Welt mitgewirkt hat. „Die Zusammenarbeit mit ihr wird immer in lebendiger Erinnerung bleiben, denn sie hat auf einzigartige Weise Kooperation und Wertschätzung, verbunden mit Humor und Freude an der Arbeit, gelebt“, so Ingrid Schwarz von Südwind NÖ. Diese Form der Zusammenarbeit zwischen Bildungswerk Bucklige Welt und Südwind NÖ besteht bis heute und fließt in zahlreiche Kooperations- und Bildungsprojekte ein. Durch diesen Aufruf soll es wieder gelingen, die Erinnerung an Leopoldine Reisenbauer lebendig zu halten und auch weitere Projekte für globale Gerechtigkeit in der Region zu etablieren. Nominierungen bitte bis 10. September 2026 an:

Südwind NÖ, Bahngasse 46, 2700 Wr. Neustadt, z. H. Dr.in Ingrid Schwarz, oder per Mail an: ingrid.schwarz@suedwind.at