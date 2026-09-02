Harald Jankovits (Sterntalerhof) mit den Vertreterinnen des Stadtchors (v. li.):, Sandra Weinand, Helga Soukup, Obfrau Pauline Röhl, Renate Hölmling und Susanne Breuer / Foto: Weinand

Der Stadtchor Wiener Neustadt hat sich für das heurige Benefiz-Konzert wieder ein besonderes Projekt ausgesucht, das unterstützt werden soll. Passend zum heurigen Motto „Sonne, Mond und Sterne“ haben sich die Sängerinnen und Sänger für das Kinderhospiz „Sterntalerhof“ in Loipersdorf-Kitzladen entschieden. Im Rahmen eines kleinen Ausflugs besuchten einige Vertreterinnen des Chors den Hospizleiter Harald Jankovis und sein Team, die schwerkranke Kinder und deren Familien unterstützen. Der Chor möchte nun die wichtige Arbeit vor Ort unterstützen. Unter der musikalischen Leitung von Antonia Schmid und Claudia Kirnbauer findet das Konzert am 10. Oktober um 18 Uhr im Gemeindezentrum der Erlöserkirche statt. Eintritt: freie Spende. Sitzplatzreservierung unter Tel.: 0664/6401070