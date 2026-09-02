Foto: Regionsbüro
Das Regionale Bildungswerk Bucklige Welt organisierte eine gemeinsame Bildungsfahrt inklusive Führung bei der Mariazellerbahn. Die Anreise der Teilnehmer erfolgte öffentlich, mit den Klimaschnuppertickets der jeweiligen Gemeinden.
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