Foto: Youmaa

Der neue Verein Youmaa hat in Ponholz (Gemeinde Krumbach) einen besonderen Ort für Naturerleben geschaffen. Um das selbst zu erleben, stehen noch im Herbst einige Termine am Programm: Am 28.9. um 18.30 Uhr (und dann jeden letzten Montag im Monat) findet mit der Veranstaltungsreihe „MutWeiber“ freies Singen mit Jaco statt. Und am 23.10. ist Kräuterwirtin Gerda Stocker mit „Feuer & Flamme – wildes Kochen am Lagerfeuer“ zu Gast. Alle Infos zu dem neuen Verein gibt es unter youmaa.at und in unserer Oktober-Ausgabe.