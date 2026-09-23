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Wenn der Spätsommer in den Frühherbst übergeht und die Hügel der Buckligen Welt in warmen Farben leuchten, beginnt die Zeit des Erntens. Die Scheunen füllen sich, das Obst ist reif, und überall spürt man eine traditionelle Dankbarkeit für das, was die Erde hervorgebracht hat. Doch während wir im Äußeren die Erträge des Jahres zählen, lohnt sich ein Blick auf unsere innere Buchhaltung. Was haben wir in den vergangenen Monaten in uns selbst ausgesät – und was ernten wir jetzt? Viele Menschen neigen dazu, ein sehr einseitiges „Inventar“ ihres Lebens zu führen. Der Fokus richtet sich auf das, was ausgeblieben ist: die nicht erreichten Ziele, die verpassten Chancen oder die Dürrephasen des Alltags.

Echte Dankbarkeit ist jedoch eine bewusste mentale Entscheidung. Sie setzt voraus, dass wir den Blick schärfen für die stillen Erfolge: für überstandene Krisen, gewachsenes Vertrauen und die Erkenntnisse aus den Momenten, die nicht nach Plan verliefen. Wer versteht, dass Dankbarkeit die Architektur unseres Wohlbefindens nachhaltig stärkt, kann den Herbst nutzen, um das innere System neu auszurichten:

Die Ernte sichern: Halten Sie inne und fragen Sie sich: Was ist mir in diesem Jahr gelungen, wofür ich mir selbst noch keine Anerkennung geschenkt habe?

Unkraut von Frucht unterscheiden: Nicht jeder Gedanke, den wir säen, bringt gute Erträge. Lassen Sie alte Bewertungsmuster los, die Energie rauben.

Den Boden für morgen bereiten: Dankbarkeit für das Vergangene schafft Widerstandskraft für das, was kommt.

Die Erntezeit erinnert uns: Wir können das Wetter nicht kontrollieren, wohl aber, wie wir die Früchte unseres Lebens schätzen.

Ihr Erfolgscoach Jürgen Rohrer

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