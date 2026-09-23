Japanischer Genuss und fernöstliches Flair in Bad Erlach

BAD ERLACH. Rund 350 Gäste feierten am 22. August im Asia Resort Linsberg eine Sommernacht voller Kulinarik und Lebensfreude. Geöffnete Terrassen, Livemusik und eine vielfältige Gourmetmeile verwandelten das Resort in eine stimmungsvolle asiatische Erlebniswelt. Im kulinarischen Mittelpunkt stand Japan: Küchenchef Michael Suttner brachte von seiner Reise zur Kirschblüte zahlreiche Inspirationen mit. Besonders die Kaiseki-Küche im 2-Hauben-Restaurant „das Linsberg“ begeisterte. Sushi, Sake-Verkostungen, japanische Grillspezialitäten und die spektakuläre Maguro Experience mit einem rund 170 Kilogramm schweren Bluefin-Thunfisch ergänzten das Angebot. Köstlichkeiten aus Thailand und den Philippinen, Austern, Dim Sum sowie Live-Wok-Cooking rundeten die Genussreise ab.

Für eindrucksvolle Momente sorgten der traditionelle Löwen- und Drachentanz sowie die Kung-Fu-Show des Shaolin Kultur Zentrums Wien.

„Die Fusion Night ist für unser gesamtes Team ein besonderer Abend. Die Begeisterung unserer Gäste und das Zusammenspiel aller Bereiche zeigen, was wir gemeinsam schaffen können“, betonte Geschäftsführer Stefan Nowatschka, MA, und dankte den Mitarbeitenden sowie den langjährigen Partnern.

Parallel zur Fusion Night eröffnete Geschäftsführer DI Robert Mahrhauser in der Therme die „Lange Nacht der Therme“. Das Duo „Sax & Keys“ mit Manfred Spies und Hans Czettel sorgte an der Poolbar für die passende musikalische Begleitung.

Unter den Gästen waren Bad Erlachs Bürgermeisterin Bärbel Stockinger, Sänger Markus Kadensky vom Duo „Edmund“, Schauspieler Aaron Karl, Musicaldarstellerin Anja Wendzel sowie Oberschulrat Wolfgang Ruzicka von den Tourismusschulen Semmering. Asiatische Genussmomente können Gäste im Asia Resort Linsberg auch weiterhin erleben – etwa bei exklusiven Sushi-Masterclasses oder im 2-Hauben-à-la-carte-Restaurant „das Linsberg“.

Auch die nächste Fusion Night steht bereits fest: Am 21. August 2027 erwartet die Gäste erneut eine außergewöhnliche Sommernacht voller Genuss, Kultur und fernöstlichem Lebensgefühl.

Linsberg Asia – Ruhiger. Erwachsener. Exklusiver. Adults only 16+

2822 Bad Erlach

02627/48000

mail@linsbergasia.at

www.linsbergasia.at

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