Fotos: Gustav Morgenbesser (8)

Zahlreiche Besucher, ein buntes Programm, Zeit für gute Gespräche und ein gemütliches Beisammensein: Das war die Mischung während der Feierlichkeiten zum 30. Firmenjubiläum der Firma „Fenster Türen Sonnenschutz Wedl“. Vor drei Jahrzehnten startete Sigi Wedl mit seinem Betrieb, später auch einen Schauraum, in Krumbach durch. Mittlerweile gibt es eine Filiale in Ternitz und das Betriebsgelände in Seebenstein, wo die Feierlichkeiten stattfanden. Mit seiner Frau Marion Wedl, Bürgermeisterin von Seebenstein, und Sohn Fabian, der in zweiter Generation im Betrieb tätig ist, konnte der Firmengründer zahlreiche Geschäftspartner, Kunden und Wegbegleiter begrüßen. Unter anderem schauten Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Krumbachs Bgm. Christian Stacherl, sein Ternitzer Kollege Christian Samwald und viele weitere Gäste vorbei. Durch den Abend führte Moderations-Urgestein Rudi Putz, und das SanDance Dancestudio sorgte für Unterhaltung.