Dr. Renate Grandits-Jakel und Dr. Manfred Tymciw / Fotos: Chris B. (2)

Weniger als sechs Monate ist es her, dass Allgemeinmedizinerin Dr. Renate Grandits-Jakel mit ihrer Wahlarztpraxis in Kirchschlag neu durchstartete (der „Bote“ berichtete im April). Nun gibt es wieder einen Neustart, denn die Medizinerin hat den Zuschlag erhalten, um in der Nachbargemeinde Bad Schönau die Nachfolge von Dr. Tymciw anzutreten. Die beiden Ärzte arbeiten künftig zusammen; derzeit entsteht die neue Ordination.

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter Dr. Renate Grandits-Jakel. Zuerst kam es zu großen Veränderungen rund um die medizinische Versorgung in Kirchschlag (nur mehr einer statt zwei Kassenverträgen). Die langjährige Ärztin beschloss, ihre Praxis als Wahlarztordination weiterzuführen – mit neuem Konzept, ganzheitlichem Ansatz und mehr Zeit für ihre Patienten. „Das hat wirklich gut funktioniert und ich konnte die Vorteile einer Wahlarztpraxis kennenlernen – aber nicht nur diese. Ich liebe meinen Job und will helfen. Man muss aber klar sagen: Besonders für ältere oder chronisch kranke Menschen ist das ein enormer finanzieller Aufwand, und das ist die Kehrseite der Medaille“, so Grandits-Jakel.

Also ergriff sie die Gelegenheit, als sich heuer in der Nachbargemeinde Bad Schönau eine Chance auf einen Kassenvertrag ergab. Grund dafür ist, dass der bisherige Hausarzt Dr. Manfred Tymciw heuer 70 Jahre alt wird. Ab diesem Alter gibt es von der ÖGK keinen Kassenvertrag mehr. Dr. Grandits-Jakel hat sich daher um diesen Kassenvertrag beworben und nach dem Hearing den Zuschlag erhalten. Von Anfang an war dabei für sie klar: Sie wird auch weiterhin mit Dr. Tymciw zusammenarbeiten. „Ich übernehme den Kassenvertrag und beschäftige Dr. Tymciw in meiner Ordination, gemeinsam mit seinem gesamten Team. So ist das rechtlich gedeckt und gleichzeitig können wir eine umfassendere medizinische Betreuung anbieten“, so Grandits-Jakel.

An fünf Tagen die Woche ist die neue Ordination geöffnet, zusätzlich gibt es eine Hausapotheke und es soll auch ein Angebot für alternative Medizin und Kooperationen mit Fachärzten wie einem Internisten oder einer Psychiaterin geben. Auch die bisherige Wundmanagerin Christina Zottl bleibt der neuen Praxis erhalten. Das sind alles Angebote, die Platz brauchen. Um alle Auflagen zu erfüllen und schnell Räumlichkeiten zu schaffen, wird an einer Containerlösung gegenüber der Tennishalle gearbeitet. Los geht es am 1. Oktober. Auch Dr. Tymciw ist glücklich über diese Lösung: „Ich bedanke mich bei meinen Patienten für die langjährige Treue, bei der Gemeinde Bad Schönau und dem Kurzentrum Landsknechte für die Unterstützung in all den Jahren. Mit Freude haben meine bisherigen Mitarbeiterinnen und ich das Angebot der Mitarbeit von Frau Dr. Grandits-Jakel angenommen. Auf diese Weise kann ich mich weiter um Patienten kümmern, Visiten durchführen sowie die Seniorenpension in Bad Schönau und das Pflegeheim in Kirchschlag betreuen.“

Bgm. Feri Schwarz ist froh, dass mit Dr. Grandits-Jakel als neuer Kassenvertragsärztin die medizinische Versorgung gesichert ist. „Besonders freue ich mich über die Kooperation mit unserem langjährigen Arzt Dr. Tymciw, dem ich großen Dank für seine langjährige und qualitätsvolle Arbeit sagen möchte.“