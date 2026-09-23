V. li.: Bürgermeister Christian Stacherl, WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, WIFI NÖ-Produktmanager Andreas Satzinger und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Josef Vollmer mit interessierten Lehrlingen beim Infoabend / Foto: WKNÖ

In Niederösterreich gehen Berufsausbildung und Matura längst Hand in Hand: Das Modell „Lehre mit Matura“ des

WIFI NÖ ermöglicht es Lehrlingen, parallel zur Ausbildung die Berufsreifeprüfung zu absolvieren – kostenfrei und praxisnah. Neben der Lehre bereiten sich die Teilnehmenden in vier Bereichen auf die Matura vor: in Deutsch, Mathematik, Englisch und in einem frei wählbaren Fachbereich wie Betriebswirtschaft, IT oder Politische Bildung. Wie gut das funktioniert, zeigt auch das Beispiel Krumbach: Unternehmerinnen und Unternehmer haben dort mit der WKNÖ-Bezirksstelle Wr. Neustadt ein Firmenmodell gestartet, an dem inzwischen 32 Jugendliche teilnehmen. Das Modell „Lehre mit Matura“ beweist: Berufsausbildung und Matura ergänzen sich perfekt.

Alle Infos unter: noe.wifi.at/lehremitmatura

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