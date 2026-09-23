Christine Schönowitz vom Verein Kramuri (li.) mit Lisa Steininger vom Frauenhaus Neunkirchen / Foto: Kramuri

Der Verein Kramuri in Brunn an der Pitten (Bad Erlach) rund um Gründerin Christine Schönowitz hat sich der Bewahrung verschrieben (der „Bote“ berichtete im April). Einmal pro Woche wird gemeinsam gekocht mit Lebensmitteln, die sonst übrig geblieben wären. Es wird aber auch Altes aufbewahrt und wieder einem neuen Zweck zugeführt. So entstand nun die Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern in Wiener Neustadt und Neunkirchen. Der Verein stellt Haushaltswaren, Kleidung oder Möbel für den Neustart zur Verfügung. Die Frauen werden im Frauenhaus entsprechend informiert.

Am 9. und 10. Oktober gibt es beim Kramuri-Flohmarkt in Brunn auch wieder vieles andere zu entdecken. Außerdem heißt es jeden letzten Samstag im Monat „Wir backen‘s an“, an dem mit besonderen Gästen gebacken oder gekocht wird. Alle aktuellen Termine finden sich auf der Website der Gemeinde, Infos zum Verein unter: kramuri.com