Fotos: Buchner (2), Rehberger

Am 16. September feiert „fast die ganze Welt“ im VAZ Pitten Premiere. Sebastian Buchner gestaltete in der 70-minütigen Dokumentation ein Porträt der Region und ihrer Bewohner.

„Wir leben in einer schönen Welt, wo wir eigentlich nicht viel mehr brauchen.“ Das ist eine Erkenntnis, die nicht nur Sebastian Buchner hatte, als er die Region für seinen Film erkundete, sondern auch ein Fazit, das bei den Interviews auftauchte, die er mit Persönlichkeiten führte.

Für seine Dokumentation „fast die ganze Welt – Ein Portrait der Buckligen Welt mit Ausflügen ins Wechselland“ fand Buchner Unterstützung durch die Gemeinde Pitten und die Region Bucklige Welt-Wechselland, die den Film im Rahmen eines Leader-Projekts unterstützte. Letztes Jahr legte Buchner mit einem kleinen Team aus Filmschaffenden der Region los. Insgesamt 20 Drehorte wurden besucht und zehn Interviews geführt. In den letzten Monaten wurde die Fülle an Material dann in einem 70-minütigen Film zusammengefasst. Keine einfache Aufgabe: „Jetzt weiß ich, wie breit das Feld ist, und habe die vielen verschiedenen Aspekte erlebt, die die Region ausmachen“, so der Filmemacher. Folklore, Kunst, Geschichte und natürlich Kulinarik, dazu die Sicht unterschiedlicher Menschen auf „ihre“ Region werfen einen neuen Blick auf die Region. Die Erzählungen der Interviewpartner bilden den roten Faden, zusätzlich führt eine fiktive Figur durch den Film und gibt den Erzählrahmen vor. „Es gibt einen solchen Schatz an (Familien-)Geschichten in der Region und ich freue mich, dass ich einige davon sammeln konnte“, so Buchner. Der Kulturvermittler und Programmleiter des Pittener Museums ist natürlich auch selbst Teil dieser Regionsgeschichte, entstammt er doch der Künstlerfamilie Buchner aus Pitten. „Ich zeige in dem Film aber nicht meine Region, sondern die Bucklige Welt der Menschen, denen ich begegnet bin“, erklärt er.

Der Film feiert am 16. September im VAZ Pitten Premiere, am 8.11. ist er im Hacker Haus in Bad Erlach zu sehen. Weitere Termine in der Region folgen. Außerdem wird er auf einem eigenen Youtube-Kanal zu sehen sein. Und dann hat Sebastian Buchner schon einige weitere Ideen, doch zunächst ist er auf die Reaktionen auf „fast die ganze Welt“ gespannt.