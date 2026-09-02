Die neue Regionsmelodie ist als Leader-Projekt entstanden – passend dazu zeigt sich auch das Regionsbüro musikalisch (v. li.): Bernhard Lechner, Rainer Leitner, Regionsobfrau Michaela Walla, Musiker Roman Josef Schwendt, Helene Rennhofer und Oliver Polreich

Foto: Regionsbüro

Über Musik regionale Identität schaffen: Mit dieser Idee wandte sich der Kirchberger Musiker Roman Josef Schwendt an das Regionsbüro – mit Erfolg. Im Rahmen eines Leader-Projekts und unter Beteiligung regionaler Kollegen entstand die Regionsmelodie, die am 5. September erstmals präsentiert wird.

Wenn in der Region Menschen zusammenkommen, um Feste zu feiern, oder sich auf Veranstaltungen treffen, dann ist die musikalische Begleitung stets ein wichtiger Fixpunkt. Bei einer dieser Gelegenheiten hatte Musiker, Komponist und Produzent Roman Josef Schwendt die Idee, dass es ein Lied bräuchte, das die Region repräsentiert und für alle erlebbar macht. Denn jede Blasmusikkapelle kennt „Dem Land Tirol die Treue“ wohl in und auswendig, doch eine Melodie, die für die Region Bucklige Welt-Wechselland steht, gibt es nicht – bis jetzt. Denn nun fand Schwendt mit dem Regionsbüro einen Partner, um seine Vision im Rahmen eines Leader-Projekts in die Tat umzusetzen. Unterstützung holte er sich von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region: In Zusammenarbeit mit Viola Stocker, Luke Andrews, Peter Josef Hammer und Andreas Ehrenhöfer komponierte und textete Schwendt die neue Regionsmelodie „In Vielfalt verbunden“.

In Vielfalt verbunden

Wie das klingt, das ist beim Bezirksmusikfest des NÖ Blasmusikverbands am 5. September zu hören. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des MV Lichtenegg findet die Veranstaltung in der Festarena Tafern statt. Los geht es um 15 Uhr mit der Marschmusikwertung. Um 17 Uhr folgt der Festakt mit der Präsentation der Regionsmelodie.

Ab diesem Zeitpunkt wird das Lied dann auch bei den gängigen Streaming-Anbietern zu hören und die Noten zum Download verfügbar sein (buwela.at).

Ziel ist es, dass möglichst viele musikalische Menschen der Region die neue gemeinsame Melodie weitertragen. Unterschiedliche Arrangements ermöglichen Aufführungen in den verschiedensten Besetzungen – von Musikvereinen über Chöre und Schulensembles bis hin zu Bands oder kleineren Gruppierungen. Die Regionsmelodie soll von möglichst vielen Menschen gespielt, gesungen und weiterentwickelt werden – über die Musik „In Vielfalt verbunden“.

Von links: Roman Josef Schwendt arbeitete mit namhaften Kollegen aus der Region zusammen: Andreas Ehrenhöfer, Luke Andrews, Viola Stocker und Peter Hammer; im Rahmen des Bezirksmusikfests am 5. September ist das Ergebnis erstmals zu hören / Foto: Schwendt