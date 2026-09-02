Fotos: Regionsbüro (2)

Mitreden, mitgestalten und spannende Ideen in die Praxis umsetzen – das war das Ziel des Jugendparlaments im Rahmen von „Bildung wächst“. Jugendliche aus sieben Schulen der Region lernten demokratische Prozesse in der Praxis kennen – bis hin zu erfolgreich umgesetzten Projekten.

Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Anliegen zu formulieren, dafür Mitstreiter zu finden und diese schließlich in die Praxis umzusetzen – mit diesem Vorhaben starteten die Mittelschulen Aspang, Bad Erlach, Kirchberg, Krumbach, Lanzenkirchen, Pitten und Scheiblingkirchen im Herbst 2024 das Jugendparlament. Das Projekt entstand im Rahmen von „Bildung wächst“, einer Initiative der Region Bucklige Welt-Wechselland für innovatives Lernen und Lehren.

Gleich zu Beginn hieß es für die Schüler, die Grundfesten der Demokratie in der Praxis kennenzulernen: In den beteiligten Schulen wurden möglichst realitätsnahe Klassensprecherwahlen durchgeführt. Die neu gewählten Sprecher wählten im Anschluss jene Themen aus, die an ihren Schulen wichtig waren. Diese wurden an das Regionsbüro übermittelt, das dann passende Arbeitsgruppen für die Plenumstermine zusammenstellte. Schließlich arbeiteten insgesamt 50 Klassensprecher und weitere Vertreter der Schulen an den wichtigsten Themen schulübergreifend, bis die konkreten Projekte mit der größten Zustimmung unter den Schülern schließlich so weit ausgearbeitet waren, dass sie Vertretern der Schulen, der Gemeinden und der Bildungsdirektion präsentiert werden konnten. Größter Wunsch: diese tatsächlich in die Praxis umzusetzen.

Demokratie in Theorie und Praxis

Ein Wunsch, der erfüllt wurde. Aus den gemeinsam entwickelten Ideen gingen mehrere Projekte hervor, die im letzten Schuljahr tatsächlich umgesetzt wurden und teilweise bereits als fixer Bestandteil des Schulalltags etabliert sind. Dazu zählen unter anderem die „Rote Box“ als kostenloses Angebot für Periodenprodukte, das Freifach „Leben lernen“, in dem Themen wie Finanzen, Alltagskompetenzen und Allgemeinwissen behandelt werden, ein Schulpodcast zur Information über aktuelle Ereignisse im Schulalltag, das Generationencafé, das den Austausch zwischen Schülern und älteren Menschen fördert, sowie ein Freibadevent, das in der letzten Schulwoche stattfand. Das Jugendparlament soll auch im kommenden Schuljahr fortgesetzt werden. Geplant ist, die bestehenden Projekte weiterzuführen. Außerdem sollen aber auch wieder gemeinsam neue Projekte entwickelt werden. In welcher Form das passieren wird und wie die konkreten nächsten Schritte im Jugendparlament aussehen werden, wird heuer im Herbst festgelegt.