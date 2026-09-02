Von links: Alexandra Böhm vom Genussheurigen Böhm, Katzelsdorfs Bgm. Michael Nistl, Regionsobfrau Michaela Walla, Leader-Manager Florian Kerschbaumer, Wiener Alpen-Geschäftsführerin Mariella Klement-Kapeller, Markenentwickler Hubert Wedel und „Sooo gut schmeckt“-Obmann Martin Preineder / Foto: Rehberger

Der Verein „Sooo gut schmeckt Bucklige Welt-Wechselland“ startet mit einer neuen Kulinarik-Veranstaltung in den Herbst. Im Rahmen einer Pressekonferenz beim Genussbauernhof Böhm in Katzelsdorf wurde das neue Konzept rund um den „Schnidahahn“ präsentiert.

„Die Kulinarik ist eines von vier Kernthemen unserer Tourismusstrategie. Die Bucklige Welt bietet ein kulinarisches Gesamterlebnis, bestehend aus Qualität, Regionalität, Authentizität und Gastfreundschaft“, so Mariella Klement-Kapeller im Rahmen der Präsentation des neuen dreitägigen Genussfestivals, dem Schnidahahn-Genussfest. Für viele Gäste sei die Kulinarik ein wesentliches Entscheidungskriterium für einen Urlaub oder Ausflug.

Für die rund 70 Mitglieder von „Sooo gut schmeckt Bucklige Welt-Wechselland“ war es daher an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ein Nachfolger für die Schnidahahn-Roas war gesucht und die Entscheidung schnell gefallen, die Besonderheiten, die die Gastronomen und Direktvermarkter von „Sooo gut schmeckt“… zu bieten haben, an einem Wochenende zu bündeln. „Diese Vernetzung der Gastronomen und landwirtschaftlichen Betriebe zeichnet uns aus und der Schnidahahn steht seit über zwanzig Jahren für regionalen Genuss – nun mit einem neuen Konzept“, so Obmann Martin Preineder. Der Wunsch nach einem Neustart wurde von einem Workshop begleitet, an dessen Ende die Idee des dreitägigen Genussfestes stand. Los geht es am 11. September mit dem Schnidahahn-Konzert in der Schaubrauerei Wolfsbräu in Thernberg. Am Freitag und Samstag bieten zahlreiche Gastronomiebetriebe einen Schnidahahn-Schmaus an, bei dem regionale Produkte die Hauptrolle spielen. Und am Sonntag steht mit der Schnidahahn-Roas eine kulinarische Reise durch die Region am Programm. Auf zwei Routen (Nord und Süd) geben die Landwirte der Region Einblicke, wie ihre Produkte entstehen.