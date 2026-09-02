Fotos: Scherz-Kogelbauer (2)

Die Neunkirchner Innenstadt präsentierte sich diesen Sommer mit bestem Laufwetter und hervorragender Stimmung für den mittlerweile 11. Neunkirchner Firmenlauf. Organisiert von der Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland und der Schneider Holding, ging es laufend oder walkend durch die Stadt. Mit dabei war auch wieder ein topmotiviertes Team der Scherz-Kogelbauer GmbH. Schon weithin sichtbar zeigte sich die Auslage der Buchhandlung Reitmeyer. Unter dem Motto „Die walkenden Boten“ und „Die laufenden Bestseller“ gestalteten die Kollegen Plakate zur Motivation. Derart unterstützt, machte sich die fleißige Truppe rund um Firmenchefin Katrin Scherz-Kogelbauer auf, um die Fünf-Kilometer-Etappe walkend und laufend zu bewältigen. Und sie waren nicht allein.

Der heurige Firmenlauf brachte einen neuen Teilnehmerrekord: Insgesamt 1.870 Läufer und Walker nahmen an dem sportlichen Bewerb teil.