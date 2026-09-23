Foto: Scherz-Kogelbauer

Vier Alltagssituationen, eine Lichtgestalt und die Erkenntnis, dass Mut oft mit Hinsehen beginnt – das ist Inhalt des neuen Kinderbuchs rund um das Mädchen Sorina. Autorin Raphaela Reinfeld hat die Werte, die der Soroptimist Club Pannonia Oberpullendorf seit 50 Jahren vertritt, zu Papier gebracht, Tanja Peklar-Zarka sorgte für die grafische Gestaltung und die Scherz-Kogelbauer GmbH für den Druck. Das Buch ist beim Soroptimist Club und den Scherz-Kogelbauer-Buchhandlungen erhältlich.