Ines und Laura Hamersak mit ihren Schützlingen, die regelmäíg Topleistungen erbringen – wie etwa den Bundesmeistertitel im Frühjahr 2026

Fotos: ASKÖ Ternitz (2)

Wer sich mit dem sportlichen Geschehen in der näheren Umgebung auseinandersetzt, kommt an zwei Frauen nicht vorbei: Ines und Laura Hamersak. Das Mutter-Tochter-Duo trainiert in Ternitz Österreichs beste Kuntstturnerinnen in allen Altersklassen.

Das Ergebnis: laufend Top-Bewertungen ihrer Schützlinge bei nationalen Bewerben. So hat sich auch die Reise nach Haid in Oberösterreich im Mai für die Kunstturnerinnen des ASKÖ Ternitz gelohnt. Die Bundesmeisterschaften im Kunstturnen endete mit vielen Podestplätzen, mehreren Klassensiegen und starken Mannschaftsergebnissen für die Sportlerinnen.

„Für das Highlight aus Ternitzer Sicht sorgte Emely Joy Reindl“, sind die Trainerinnen stolz. Die junge Turnerin sicherte sich in der Eliteklasse den Bundesmeistertitel. Einen ersten Platz feierten die Ternitzerinnen auch in der Juniorinnen-Klasse. Dort räumte Anea Notheis ab. Und bei den österreichischen Meisterschaften im Juni in Dornbirn sorgten die Turnerinnen aus Ternitz gar für 16 Medaillien. Erfolgsmeldungen wie diese tragen deutlich die Handschrift von Ines und Laura Hamersak.

Beide kennen den ATSV Ternitz seit ihrer eigenen Kindheit. Ines Hamersak begann mit sieben Jahren beim Verein zu turnen und kehrte 2008 als Trainerin für ihre jüngere Tochter Linda zurück. Tochter Laura stieg mit 18 Jahren ins Training ein. Heute ist sie Landesreferentin für weibliches Kunstturnen in Niederösterreich. Auch der Ausbau des Standorts ist eng mit den Hamersaks verbunden. Lindas nationale und internationale Erfolge führten letztlich dazu, dass in Ternitz ein regionales Leistungszentrum auf die Beine gestellt wurde. 2018 wurde eine eigene Trainingshalle eröffnet. Ein fixer Stufenbarren und Schwebebalken, Sprungtisch, Bodenfläche und Schnitzelgrube ermöglichten von da an ein Training unter Bedingungen, die es davor nicht gegeben hatte.

Laura Hamersak hat Schwester und Mutter stetig begleitet. „Mittlerweile wird sie bei den österreichischen Nachwuchskader als Trainerin einberufen“, freut sich Ines Hamersak. Derzeit sind zwei Athletinnen aus Ternitz im österreichischen Nachwuchskader, zwei im Juniorinnenkader und eine Athletin im Nationalteam. Damit zählt der ATSV Ternitz im Nachwuchs wie im Leistungsbereich zu den stärksten Kunstturnzentren Österreichs.