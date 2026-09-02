OBM-Handschrift: Inneneinrichtung im Gasthaus Reisenbauer

Die OBM Objekt, Bau- und Möbeltischlerei GmbH unter der Leitung von GF Wolfgang Scherleithner steht für perfekt umgesetzte Komplettlösungen: von individuellen Einrichtungskonzepten für den privaten und gewerblichen Bereich (Hotellerie, Gastronomie, Büros) bis hin zur Komplettausstattung von Wohngebäuden mit Türen, Fenstern und Böden. Besondere Expertise besitzt der hochmoderne Betrieb in der detailgetreuen Instandsetzung denkmalgeschützter Fenster und Türen. Namhafte Referenzen wie das Schloss Schönbrunn, die Gloriette oder das Parlament in Wien belegen die Qualität des Handwerksbetriebs. Die Produktion in Feistritz am Wechsel verfügt über zwei CNC-Bearbeitungszentren, welche präzise und vielseitige Möglichkeiten in der Holzverarbeitung garantieren.

OBM-Team wächst stetig

Qualifizierte, engagierte Tischler:innen oder Tischlerhelfer:innen können sich gerne für den Montage- oder Produktionsbereich bewerben. Infos unter www.obmgmbh.at oder facebook.com/OBMGmbH

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