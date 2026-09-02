Seebensteins Bgm. Marion Wedl mit Mobilitätsmanagerin Wibke Strahl-Naderer (NÖ.Regional) und Vize Günter Haller mit Schülern der Fürst Johannes Volksschule beim neuen Abstellplatz / Foto: NÖ.Regional

Als sichtbares Zeichen für mehr Selbstständigkeit der Kinder hat die Gemeinde Seebenstein mit Unterstützung des Mobilitätsmanagements NÖ eine neue Roller-Abstellanlage vor der Fürst Johannes Volksschule installiert. Damit setzt die Gemeinde neben Scheiblingkirchen-Thernberg und Katzelsdorf auf mehr Bewegung ihrer Kinder und bessere Orientierung, aber auch auf eine Reduktion des allmorgendlichen Verkehrschaos vor den Schulen. Interessierte Gemeinden können ebenfalls beim Mobilitätsmanagement NÖ der NÖ.Regional anfragen.