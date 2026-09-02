Einzigartige Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis und die Perseiden-Schauer beim Observatorium in Wiesmath / Fotos: Wukowich (3)

Knapp 200 Personen nutzten die perfekten Bedingungen und die hervorragende Aussicht, um die Sonnenfinsternis bei der Sternwarte in Wiesmath zu erleben. Der Verein „Darth Science“ bot die Möglichkeit, einen besonderen Blick auf das seltene Himmelsschauspiel zu erhalten. Ab sofort gibt es auch eine eigene Kuppel, die Schulen für besondere Einblicke in unser Universum zur Verfügung steht.

Die partielle Sonnenfinsternis beim Observatorium in Wiesmath war ein voller Erfolg. Die Besucher genossen bei perfekten Bedingungen die unglaubliche Aussicht und das außergewöhnliche Ambiente. Martin Wukowich vom Verein „Darth Science“ bot mit den beiden Kuppeln sowie mehreren aufgebauten Teleskopen die Möglichkeit, dieses seltene Ereignis besonders detailliert zu beobachten. Notar Herbert Taschner stellte für die knapp 200 Besucher außerdem für eine sichere Sicht auf die Sonnenfinsternis entsprechende Schutzbrillen zur Verfügung.

Aber auch nach dem Naturspektakel blieben die Besucher noch am Gelände, denn schließlich war hier auch der perfekte Platz, um die zahlreichen Sternschnuppen der Perseiden-Nacht zu beobachten. Martin Wukowich führte durch den Abend und lieferte die passende Beschreibung zu einzelnen Himmelsobjekten.

Die Besucher zeigten sich im Anschluss begeistert, nicht nur von den ganz speziellen Einblicken, die durch die modernste Ausrüstung der Sternwarte möglich wurden, sondern auch von dem gemütlichen Ambiente am Hügel über Wiesmath.

Zugang für Schulen

Der Verein „Darth Science“ hat sich die Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen zum Ziel gemacht. Die Besichtigung des Observatoriums, Beobachtungsabende sowie die Aufnahme von Objekten wurden Schülern bereits ermöglicht und das wird auch in Zukunft so bleiben. Neu ist, dass die Schulen auch einen direkten Zugang zum Observatorium bekommen können. Nach einer Einschulung in die Bedienung des Observatoriums durch Martin Wukowich können Lehrer das Teleskop per Fernsteuerung bedienen und so steht etwa einer besonderen Stern-Stunde im abendlichen Klassenzimmer nichts mehr im Wege.

Alle Infos dazu wie auch die Anmeldung zur Besichtigung der Sternwarte in Wiesmath für Schulen sowie einen Überblick über Veranstaltungen unter www.darth.science