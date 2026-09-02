Fotos: Franz Stangl, Piri (2)

Unter dem Motto „Vom Weggehen und Heimkommen“ sind noch bis 13. September, jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr, die Werke von fünf Künstlerinnen zu sehen: Susanne Ball, Gera Graf, Lisa Wolf, Christa Temper, Yana Makarenko und Ulrike Korntheuer zeigen anhand von Malerei, Goldschmiedekunst, Collagen und dreidimensionalen Gemälden und Skulpturen ihre künstlerische Bandbreite. Und das in einem besonderen Ambiente: Der alte Bauernhof am Schwarzenberg kann seine ganz eigene jahrhundertealte Geschichte erzählen. Nun bietet er einen sehenswerten Kontrast zu den farbenfrohen Werken, die hier zu bewundern sind. „Aeracura“ unter der Leitung von Franz Piribauer bringt Kunst und Kultur in die alten Mauern. Auf Initiative von Lisa Wolf sind aktuell noch die Werke der fünf Künstlerinnen zu sehen. Am 17. September um 19 Uhr geht es dann gleich weiter mit der Vernissage „Farbenspiele“ mit Malereien von Brigitta Stritezsky. Alle Infos: am-schwarzenberg.at