Andreas W. Seichter gibt im Oktober Einblicke in sein Atelier und seine Holzarbeiten / Foto: Seichter

Andreas W. Seichter verwendet die Kettensäge als Pinsel und Bleistift, um das Besondere in einem Stück Holz herauszuarbeiten. Seit den 90er-Jahren arbeitet der gelernte Baumpfleger auch künstlerisch mit Holz. Im Jahr 2008 zog er nach Warth und hat seither hier sein Atelier, in dem seine Skulpturen entstehen. „Durch mein berufliches Tun beschäftige ich mich sehr viel mit Bäumen und Holz. Mein ganzes Leben stellt einen Austausch mit der Umwelt, mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur dar und ich fühle eine tiefe Verbundenheit mit den Bäumen“, so

Seichter.

Einen Einblick in sein Schaffen gibt er im Rahmen eines „Open weekends“ am 10. und 11. Oktober von 12 bis 18 Uhr und an den Tagen der offenen Ateliers am 17. und 18. Oktober von 10 bis 18 Uhr in seinem Atelier in der Marktstraße 42 in Warth. Alle Infos online unter: www.meineholzsubjekte.at