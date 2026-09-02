Conrad Heßler (li.) und Harald Steiner laden zum dreitägigen Jubiläums-Festival ein. Unterstützung kommt dabei von Karin Rettenbacher (Hauptsponsor Wiener Neustädter Sparkasse) und von GF Susanne Marton von der Träger-Organisation „Jugend und Kultur“. / Foto: Jugend und Kultur

Vom 3. bis 5. September wird der Alte Schlachthof in Wiener Neustadt zum Hotspot der alternativen Kulturszene, denn das Triebwerk feiert seinen 30. Geburtstag mit Live-Musik, Kabarett und Festival-Flair. „Mit unserem Jubiläums-Motto ‚Unkaputtbar seit 1996‘ spielen wir auf drei bewegte Jahrzehnte an, in denen es nicht immer einfach war, den alternativen Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten. Aus dem in den 1990er-Jahren noch umstrittenen Kulturhaus ist heute eine professionelle Organisation geworden, die zu den wichtigsten Akteuren der Jugendarbeit in Ostösterreich

zählt“, so Triebwerk-Chef Conrad Heßler. Neben dem Triebwerk mit Schwerpunkt auf Kulturvermittlung und Medienkompetenz befinden sich unter dem Dach von „Jugend und Kultur“ weitere Bereiche – von der Schulsozialarbeit über die Jugendberatung (Auftrieb) und die mobile Jugendarbeit (Rumtrieb) bis hin zur Jugendintensivbetreuung Triebfeder.

Alle Infos zum Triebwerk und dem Geburtstags-Festival unter triebwerk.co.at