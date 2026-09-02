Fotos: Glanz (4)

Die über 100 Jahre alte Kapelle in Hochegg wird seit fast 30 Jahren vom Kapellenverein liebevoll gepflegt, betreut und instand gehalten. Nur wünscht man sich wieder regelmäßigere Messen jedes Wochenende (der „Bote“ berichtete im Juli).

Was für ein beliebter Treffpunkt die Kapelle ist, konnte man im August erleben. Bernhard Putz organisierte gemeinsam mit seiner Frau unter dem Motto „Singen mit Aussicht“ eine besondere Mitmach-Veranstaltung. Beim „offenen Singen“ konnte jeder, der wollte, mit einstimmen und knapp 80 Gäste sorgten für einen gelungenen Gesangsabend mit reger Beteiligung. Das Ambiente rund um die Kapelle zum Tagesausklang sorgte darüber hinaus für eine einzigartige Stimmung.

Ergänzung: In unserem Beitrag vom Juli über den Kapellenverein wurde der langjährige Obmann Werner Polhs nicht erwähnt, der sich von 2007 bis 2019 mit viel Engagement um die Kapelle kümmerte. Das holen wir hiermit nach.