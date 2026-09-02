Foto: Klemens Picher

Am letzten Sonntag im September, heuer also am 27.9., öffnen in ganz Österreich wieder Hunderte von Denkmalen ihre Türen und geben Interessierten Einblicke in die Zeitzeugen aus Holz, Stein oder Metall. Heuer steht die Veranstaltung unter dem Motto „Denkmale: Werte für alle“.

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr mit vielen Besuchern ist auch heuer wieder die Burg Kirchschlag mit dabei. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Programm auf der Burg. Um 11 Uhr und um 14 Uhr finden außerdem fachkundige Führungen statt. Um 13 Uhr steht zusätzlich eine Familienführung am Programm. Zu sehen und zu erfahren gibt es unter anderem Wissenswertes über die Dauerausstellung im Wehrgang, den Pulverturm und natürlich den weithin sichtbaren Feuerturm.

Achtung: Heuer wird es kein Shuttle auf die Burg geben. Treffpunkt für die Führungen ist direkt am Parkplatz oben bei der Burgruine.