Foto: Egerer

Der Begriff Passkapelle bezieht sich auf ein historisches Kulturdenkmal. Sie diente früher als strategischer Aussichtspunkt. Sie bildet mit anderen Lehenkapellen eine historische Sichtachse. Kreitfeuer, historische Warnfeuer, wurden hier entzündet, um die Bevölkerung vor herannahenden Feinden zu warnen.

Historische Burg

Die Burg wurde als trutzige Wehrburg im 12. Jahrhundert gegen ungarische Einfälle errichtet. Sie wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem Schlossensemble. Dabei wurde sie als Teil einer Kette von Wehranlagen (gemeinsam mit Klamm, Wartenstein und Grimmenstein) zur Sicherung der Ostgrenze errichtet. Der Name Feistritz stammt vom altslawischen Wort für schnell fließender Wasserlauf. Im 16. Jahrhundert diente sie den Bewohnern als Zuflucht vor den Türken. 1682 verkauften die Besitzer das Anwesen an Carl Freiherr von Pergen. Er ließ den Bau wohnlicher gestalten und den noch heute bestehenden Arkadenhof mit Freitreppe anlegen.

1965 erwarb die Familie Reichhold die Burg, in deren Besitz sie nach wie vor ist, und sie wird von ihr liebevoll restauriert und gepflegt. Eine romantische Parklandschaft mit alten Bäumen, Teichen und Bächen runden das heutige Ambiente ab.

Quelle: Wikipedia