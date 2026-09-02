Hinten v. li.: Eva-Maria Bachmann (VS Zöbern), Johann Hofer (TAG GmbH), Direktorin Petra Reichmann-Farcher (VS Zöbern/VS Ober-Aspang) und Bgm. Alfred Brandstätter mit den Schülern der 3. Klasse / Foto: Buchclub

Ein besonderes Highlight stand für die Schüler der VS Zöbern und der VS Ober-Aspang kurz vor den Ferien am Programm: Im Rahmen der Buchklub-Initiative „Lesen für alle Sinne“ wurde in Kooperation mit der TAG GmbH ein eigenes Hörspiel produziert.

Ein nicht ganz alltägliches Projekt zur Leseförderung stand im Juni an den Volksschulen von Zöbern und Ober-Aspang am Programm. Bereits seit acht Jahren arbeitet der Österreichische Buchklub der Jugend mit der TAG GmbH zusammen. Die Firma baut ein Fernleitungsnetz von Österreich bis nach Tarvisio in Italien. Dabei werden Schulen entlang des Netzes im Rahmen der Leseinitiative unterstützt. Heuer im Sommer waren Zöbern und Ober-Aspang an der Reihe. Zur Vorbereitung erhielten die Schulen ein pädagogisch abgestimmtes Materialienpaket, das gemeinsames Lesen, Austausch und spielerisches Lernen fördert. So konnten sich die Kinder optimal auf ihre Hörspielproduktion einstimmen. Im Rahmen des Projekts „Lesen für alle Sinne“ wurden MINT-Themen ausgewählt, die Kindern spielerisch nähergebracht werden sollen. Die Schüler entwickeln dabei nicht nur ein Hörspiel, sondern setzen sich dabei auch aktiv mit naturwissenschaftlichen und technischen Fragestellungen auseinander.

Die Aufregung war dann natürlich groß, als Ende Juni das mobile Tonstudio in die Schulen einzog und die Ideen in die Praxis umgesetzt werden konnten. Am Ende konnten die jungen Talente sehr stolz auf das Ergebnis sein. Die so entstandenen Hörspiele machten ihre kreativen Ideen und ihr Engagement für alle hörbar.