Fotos: Verein Lebenslicht (4)

Aufregung lag in der Luft, als diesen Sommer die Lebenslicht-Charity-Gala im Sconarium von Bad Schönau über die Bühne ging. Gemeinsam mit den regionalen Spitzengastronomen vom Gesundheitsresort Königsberg, Hotel Post/Hönigwirt, Triad, Vitalzeit Hotel Weber und dem Gasthaus Heissenberger wurde mit den Lebenslicht-Klienten ein genussvoller Abend organisiert. Höhepunkt war die Versteigerung besonderer Preise, etwa für eine Gartenparty im Triad, um die ein regelrechtes Bietergefecht ausgebrochen ist. Das alles war natürlich für einen guten Zweck, denn der Erlös des Abends wird für die Einrichtung im Haus „Mittendrin“ verwendet, das derzeit in Bad Schönau gebaut wird. Und diesbezüglich ist man nun einen großen Schritt weitergekommen. Unglaubliche 34.092 Euro wurden am Charity-Abend erzielt. Alfred Weber, Leiter der Lebenslicht gGmbH, die das Projekt in die Tat umsetzt, zeigte sich überwältigt von der Spendenbereitschaft und bedankte sich bei allen Teilnehmern.