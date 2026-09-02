Foto: USC St. Corona

Die heurige Buckltour geht mit dem Wexl Kampstein Berglauf in St. Corona am Wechsel am 12. September und Run the Klamm in Würflach am 20. September zu Ende. Für den Wexl-Lauf warten 6,6 Kilometer und rund 700 Höhenmeter auf die motivierten Bergläufer. Start ist in der Wexl Arena. Der Weg führt durch Wälder und Wiesen, bis die Sportler den Gipfel erreichen. Das Ziel auf dem Kampstein ist der krönende Abschluss, wo es erstmals spezielle Finisher-Medaillen gibt, organisiert vom USC St. Corona. Das Finale der Buckltour bildet dann der Run the Clam Trailrun in Würflach. Über rund elf Kilometer und 350 Höhenmeter geht es durch die Johannesbach-Klamm. Im Anschluss findet auch die Siegerehrung der Buckltour 2026 statt. Die Bilanz ist positiv: Die Veranstalter der insgesamt zwölf Bewerbe konnten sich über steigende Teilnehmerzahlen und positives Feedback der Läufer freuen. Und: Die Buckltour geht auch 2027 weiter. Alle Infos: buckltour.at