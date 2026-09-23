Josef Spanring war viele Jahre lang Obmann der Zöberner Senioren und konnte dabei mit Christine Vorauer spannende Aktivitäten in die Tat umsetzen / Foto: Rehberger

Christine Vorauer ist seit 2022 Obfrau der Senioren im Bezirk Neunkirchen, und das mit voller Kraft und Energie. Sie freut sich über steigende Mitgliederzahlen.

Die Neunkirchnerin Christine Vorauer sprüht nur so vor Energie. Als sie vor vier Jahren die Aufgabe der Bezirksobfrau von Hermine Knöbl übernahm, waren viele Senioren gespannt auf die neue Handschrift. Immerhin war Knöbl mit 22 Jahren die längstgediente Obfrau des Landes. Vorauer startete gleich voll durch. Ihre ersten Schritte sorgten für Aufmerksamkeit: Rot Kreuz-Dosen für alle Senioren im Bezirk Neunkirchen, zahlreiche Unterstützungsangebote, Aktivitäten und Ausflüge. „Ich mache es wahnsinnig gerne und es ist mir sehr wichtig, den Senioren die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen“, so die Obfrau, die sich Anfang des Jahres erfolgreich der Wiederwahl gestellt hat.

Demnächst übernimmt sie auch die Ortsgruppe Neunkirchen. Diese Dynamik steckt auch andere an. „Es freut mich ganz besonders, dass wir mit Seebenstein, Ternitz und ab Dezember auch mit Schwarzau am Steinfeld drei neue Ortsgruppen bekommen“, so Vorauer.

Zusammenarbeit, Beratung und Bier

Insgesamt gibt es im Bezirk dann 24 Ortsgruppen und exakt 2.601 Mitglieder bei den NÖ Senioren. Eine Zahl, die wichtig ist, denn: „Bei einer Sitzung mit LandesGF Johann Sommer habe ich gesagt, dass ich mir 2.500 Mitglieder wünsche. Er hat gemeint, wenn ich das schaffe, dann spendiert er ein Fass Bier und LAbg. Hermann Hauer hat gleich ein zweites versprochen.“

Die beiden Fässer wurden heuer im Rahmen des Apfelblüten-Bezirkswandertags von den Teilnehmern genossen. Apropos Wandertag: Wenn die NÖ Senioren im Bezirk zu Veranstaltungen laden, dann sind diese zumeist sehr gut besucht. Das liege laut der Obfrau an dem ausgezeichneten Miteinander und der tollen Zusammenarbeit im Bezirk. So gibt es seit Kurzem etwa auch eine eigene Radgruppe. Viel Engagement steckt aber auch in der Beratung und Unterstützung, sei es bei der Zusammenarbeit mit Polizei, Notaren oder Experten, die Themen wie Handynutzung oder ID Austria erklären. Es gibt aber auch konkrete Rechtshilfe, etwa wenn es ums Pflegegeld geht. „Wir haben allein im Bezirk Neunkirchen im letzten Jahr 62.000 Euro für unsere Senioren zurückgeholt“, so Vorauer. Und sie hat auch schon eine neue Idee, mit Schwerpunkt auf Schönheit und Lifestyle, die aber noch in den Kinderschuhen steckt.

Beitrittserklärungen hat Vorauer übrigens immer mit dabei. Wer sich für die Aktivitäten interessiert und mitmachen will, kann sie aber auch direkt kontaktieren: Tel. 0676/5214435 oder christl.vorauer@gmx.at