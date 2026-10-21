Foto: Wiener Alpen/Christian Kremsl

In den teilnehmenden Gemeinden

Aspang-Markt

Bad Schönau

Katzelsdorf

Kirchberg am Wechsel

Kirchschlag in der Buckligen Welt

Krumbach

Lanzenkirchen

Scheiblingkirchen-Thernberg

Seebenstein

Wiesmath

Für weitere Infos besuchen Sie: www.buckligewelt.at

Adventfrühschoppen

mit dem ORF Radio Burgenland

Kirchschlag in der Buckligen Welt

Sonntag, 22. November, ab 11:00 Uhr

in der Aula der NÖ-Mittelschule

Adventmeile Seebenstein

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Seebensteiner Park für ein Wochenende in eine zauberhafte Weihnachtswelt. So auch heuer: Am 28. und 29. November lädt der Fremden- und Dorferneuerungsverein Seebenstein zur stimmungsvollen Adventmeile im Park Seebenstein ein. Entlang des Baches und rund um den Teich sorgen Fackeln, Kerzen und Feuerbäume für eine ganz besondere vorweihnachtliche Atmosphäre am Fuße des Schlossberges zur Burg Seebenstein. Wärmende Lagerfeuer, liebevoll gestaltete Stände und kulinarische Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Genießen ein. Ein abwechslungsreiches weihnachtliches Programm auf der Stadlbühne sowie musikalische Bläserklänge mit bekannten Melodien begleiten durch den Adventmarkt.

Auch die Anreise ist unkompliziert und umweltfreundlich: Seebenstein ist bequem mit der Bahn durch zusätzliche ÖBB-Sonderhalte erreichbar.

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