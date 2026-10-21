Foto: Wiener Alpen/Christian Kremsl
In den teilnehmenden Gemeinden
- Aspang-Markt
- Bad Schönau
- Katzelsdorf
- Kirchberg am Wechsel
- Kirchschlag in der Buckligen Welt
- Krumbach
- Lanzenkirchen
- Scheiblingkirchen-Thernberg
- Seebenstein
- Wiesmath
Für weitere Infos besuchen Sie: www.buckligewelt.at
Adventfrühschoppen
mit dem ORF Radio Burgenland
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Sonntag, 22. November, ab 11:00 Uhr
in der Aula der NÖ-Mittelschule
Adventmeile Seebenstein
Alle Jahre wieder verwandelt sich der Seebensteiner Park für ein Wochenende in eine zauberhafte Weihnachtswelt. So auch heuer: Am 28. und 29. November lädt der Fremden- und Dorferneuerungsverein Seebenstein zur stimmungsvollen Adventmeile im Park Seebenstein ein. Entlang des Baches und rund um den Teich sorgen Fackeln, Kerzen und Feuerbäume für eine ganz besondere vorweihnachtliche Atmosphäre am Fuße des Schlossberges zur Burg Seebenstein. Wärmende Lagerfeuer, liebevoll gestaltete Stände und kulinarische Köstlichkeiten laden zum Verweilen und Genießen ein. Ein abwechslungsreiches weihnachtliches Programm auf der Stadlbühne sowie musikalische Bläserklänge mit bekannten Melodien begleiten durch den Adventmarkt.
Auch die Anreise ist unkompliziert und umweltfreundlich: Seebenstein ist bequem mit der Bahn durch zusätzliche ÖBB-Sonderhalte erreichbar.
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