Foto: Scherz

Die Sehenswürdigkeiten der Stadtgemeinde Kirchschlag als Urlaubs-Erinnerung: Die Scherz-Kogelbauer GmbH sucht die schönsten Bilder für eine neue Ansichtskarten-Serie. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Die gute alte Ansichtskarte feiert ein Revival – und das zu Recht. Wer freut sich nicht, wenn er im Postkasten eine Karte findet mit dem Wissen, dass jemand im Urlaub an einen gedacht hat und ihn an seiner Freude mit einem schönen Bild teilhaben lassen möchte. In der Papier- und Buchhandlung Scherz-Kogelbauer in Kirchschlag fragen vermehrt Kunden nach, die gerne ein solches Erinnerungsstück an den Ausflug oder Urlaub in der Hauptstadt der Buckligen Welt erstanden hätten. Allerdings gibt es keine aktuellen Ansichtskarten. Und das soll sich nun ändern.

Das Team der Scherz-Kogelbauer GmbH ging mit der Idee zu Bgm. Karl Kager und zusammen mit der Stadtgemeinde werden nun die schönsten Postkarten-Motive gesucht, etwa von der Burg, der Kirche oder dem Rosengarten. Der Einsendeschluss ist am 15. Dezember 2026. Fotos an: katrin@scherz-kogelbauer.at

Im Rahmen des Neujahrsempfangs von Kirchschlag am 15. Jänner 2027 werden dann die Siegerbilder gekürt.