Foto: Rehberger
Es ist Herbst in der Buckligen Welt. Höchste Zeit für einen Ausflug durch die bunten Wälder.
Haben auch Sie einen Lieblingsplatz in der Region, den Sie mit uns teilen wollen? Schicken Sie uns Ihr Bild an redaktion@bote-bw.at
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