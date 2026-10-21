Unter dem Titel „Unter einer anderen Sonne“ sind die Werke des Krumbacher Künstlers Hans Reinartz Ende Oktober in Neunkirchen zu sehen

Foto: Reinartz

Die Kunst bestimmte das Leben von Hans Reinartz: beruflich als Designer und Grafiker, aber auch im Privaten, wo er als Künstler zahlreiche Werke schuf, die unter anderem in Österreich, Deutschland und den USA zu sehen waren. Im September 2022 verstarb der gebürtige Kölner, der seinen Lebensmittelpunkt in Krumbach in der Buckligen Welt gefunden hatte. Immer wieder gewährt seine Frau Christa Reinartz Einblicke in seinen reichen Kunstschatz – so auch diesen Herbst. Am 24. Oktober um 16 Uhr startet die Ausstellung „Unter einer anderen Sonne“ in der Galerie Panhistorik in der Hauptplatzpassage in Neunkirchen. Die Eröffnung übernimmt Herta Margarete Habsburg-Lothringen. Die Werke sind bis 31. Oktober jeweils am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen.