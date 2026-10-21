Fotos: Egerer (7), Grafik: Scherz-Kogelbauer

Unser heutiger Wandertipp führt uns nach Krumbach. Es ist eine Runde für die ganze Familie und ist sogar mit einem geländegängigen Kinderwagen leicht zu bewältigen. Wir genießen herrliche Ausblicke, ein altes Landhaus und einen historischen Steinkreis. Aber auch die Kulinarik kommt in der Schlosstaverne nicht zu kurz.

Wir beginnen unsere Tour bei der Schlosstaverne unter dem Schloss Krumbach. Hier biegen wir nach rechts in einen Forstweg ein. Diesem folgen wir ziemlich lang durch lichten Buchen- und Mischwald. Es geht dabei immer stetig bergan und wir folgend den Schildern Richtung Steinkreis.

Irgendwann verlassen wir dann nach einigen Kehren den Waldweg und genießen erste Ausblicke in die Bucklige Welt bis zur Hohen Wand. Nun erreichen wir das „Kleine Landhaus“ der Familie Simon (Näheres dazu im geschichtlichen Teil). Hier biegen wir rechts den Weg hinauf ab. Schließlich passieren wir ein ehemaliges Bauernhaus, davor steht „Das Marterl vor dem Haus“. Hier wuchs eine spätere Ordensschwester auf (Näheres im geschichtlichen Teil), der das Marterl gewidmet ist.

Nun steigen wir auf weichem Waldboden empor, bis wir den Waldbauernriegel erreichen. Auch hier weitet sich der Blick auf eine wunderbare Hochebene mit einigen Bauernhäusern. Nun wandern wir die Wiese hinunter, wo uns Wegweiser nach links Richtung Steinkreis weisen. Wer diesen auf der Wanderung mitnehmen möchte, benötigt für den Hin- und Rückweg eine halbe Stunde. Wir aber halten uns rechts Richtung Tannhof, danach zweigen wir wieder rechts auf eine Schotterstraße ab. Hier erblicken wir nun den Hochwechsel, Rax und Schneeberg. Nun spazieren wir bei einem Pferdehof vorbei, bei dem die Tiere ruhig auf der Wiese unterhalb unseres Weges grasen. Schließlich erreichen wir den Moarhof, vor dem wir links auf einen Forstweg abbiegen. Ein Holzschild mit der Aufschrift Schloss Krumbach erleichtert uns die Wegfindung. Nun geht es wieder in den Wald hinein und wir gehen stetig den Forstweg bergab, bis wir wieder zu der Stelle gelangen, bei der wir links Richtung Steinkreis abgebogen sind. Das letzte Stück des Weges ist also dasselbe wie beim Anstieg.

Insgesamt sind 10,7 Kilometer und 356 Höhenmeter in knapp drei Stunden zu bewältigen. Das einzige Manko auf dieser Tour sind die zahlreichen Forstwege, dafür kann man aber auch mit dem Kinderwagen fahren. Eine Einkehrmöglichkeit gibt es unterwegs nur beim kleinen Landhaus, das allerdings nur Getränke anbietet. Stärken kann man sich danach in der Schlosstaverne (Öffnungszeiten bitte im Internet nachsehen).

Hier geht’s zum Ausflugstipp für unterwegs auf www.bergfex.at