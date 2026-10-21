Dach-, Schwarzdecker und Bauspengler / Fotos: Sima Prodinger (4)

Ob ganz oben am Dach, in der Gebäudetechnik oder bei der Energieversorgung: HANDLER bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Gewerken. Spannende Einblicke in den jeweiligen Arbeitsalltag liefern Dachdecker und Vorarbeiter Josef Buchner sowie Bereichsleiter und Prokurist der G.V. Haustechnik GmbH Günther Greistorfer.

Hoch hinaus mit HANDLER – Handwerk, das bleibt

Bauspengler:innen und Dachdecker:innen arbeiten dort, wo handwerkliches Können, Präzision und Teamarbeit besonders gefragt sind: ganz oben auf den Dächern. Wie abwechslungsreich der Arbeitsalltag ist, weiß Josef Buchner aus Kirchschlag, der seit 14 Jahren als Dachdecker-Vorarbeiter bei HANDLER tätig ist.

„Besonders gefällt mir die abwechslungsreiche Arbeit – fast kein Tag gleicht dem anderen. Ob Flachdach, Fassadeneindeckung, Einfamilienhaus, Wirtschaftsgebäude oder Steildach: Es gibt immer wieder neue Herausforderungen.“

Eine davon ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: die Arbeiten am Dach einer Kirche in Wien-Penzing. In rund 40 Metern Höhe und auf einem extrem steilen Dach war neben Erfahrung und handwerklichem Können auch eine Portion Mut gefragt. Genau solche besonderen Momente machen den Beruf für ihn aus: „Wer kann schon behaupten, fast täglich die Sonne über den Dächern Wiens aufgehen zu sehen und dabei auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt hinabzublicken?“



Josef Buchner am Dach

Technik, die Zukunft baut

Haustechnik bei HANDLER bedeutet mehr als Heizung, Sanitär und Gebäudetechnik. Mit technischem Know-how, Vorfertigung und Systembau werden Bauprozesse neu gedacht – effizient, qualitätsorientiert und ressourcenschonend.

Wie sich dieser Bereich entwickelt, weiß Günther Greistorfer, der als Bereichsleiter und Prokurist die G.V. Haustechnik GmbH bei HANDLER mitgestaltet. Was er am Unternehmen besonders schätzt? „Du hast hier viele Möglichkeiten etwas weiterzuentwickeln. Man hat Rückhalt und immer ein offenes Ohr.“ Auch der Zusammenhalt und die Vielfalt innerhalb der Gruppe sind für ihn entscheidend: „Jeder bringt seine Ideen ein und so entwickeln wir gemeinsam das Unternehmen weiter.“

Ein zentraler Bestandteil ist die Vorfertigung. Technische Elemente werden unter kontrollierten Bedingungen im Werk vorbereitet und fertig auf die Baustelle geliefert. Ein Beispiel dafür sind vorgefertigte Steigschächte, die exakt auf die Anforderungen des Projekts abgestimmt werden. Dadurch lassen sich Bauzeiten verkürzen, Schnittstellen reduzieren und eine gleichbleibend hohe Ausführungsqualität erreichen.



Günther Greistorfer mit Kollegen

Smarte Energieversorgung

In der Elektrotechnik beginnt die Arbeit, lange bevor die erste Leuchte montiert wird. HANDLER begleitet Projekte von der Energieversorgung über die Verkabelung bis zur fertigen Elektroinstallation.

Neben der klassischen Elektrotechnik gehören auch moderne Systeme wie KNX, strukturierte Netzwerkverkabelungen, Gebäudeautomation, Photovoltaikanlagen sowie Not- und Sicherheitsbeleuchtung zum Leistungsspektrum.

Moderne Technik und gut ausgebildete Mitarbeiter:innen ermöglichen es, klassische Elektrotechnik mit intelligenten Lösungen zu verbinden und technische Anlagen effizient zu steuern und zu vernetzen – von der Planung und Ausführung bis zu Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung.



Erfahrener Elektrotechniker bei der Installation

Lehre bei HANDLER – Bau ein Haus auf. Und deinen Kontostand.

Bei HANDLER beginnt der berufliche Weg oft mit einer Lehre, die praxisnahe Ausbildung, fundiertes Fachwissen und persönliche Weiterentwicklung miteinander verbindet. Mögliche Lehrberufe sind Elektrotechniker:in, Installationstechniker:in, Hochbauer:in, Zimmerer:in sowie Spengler:in in Kombination mit einer Doppellehre als Dachdecker:in/Spengler:in. Dabei werden die Lehrlinge von erfahrenen Fachkräften und Mentor:innen begleitet und durch Trainings, Teambuilding und verschiedene Weiterbildungsangebote unterstützt.

HANDLER als Karrieresprungbrett

Ob direkt auf der Baustelle, in der Planung oder in der Projektabwicklung – HANDLER bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten. Gesucht werden unter anderem Facharbeiter:innen, Techniker:innen, Vorarbeiter:innen und Mitarbeiter:innen für die Baustellenabwicklung in den Bereichen Haustechnik, Elektrotechnik, Holzsystembau sowie Dachdeckerei, Bauspenglerei und Schwarzdeckerei.

Weitere Informationen gibt es unter: handler-group.com/karriere

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