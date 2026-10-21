Fotos: Fotoklub Neunkirchen (4)

„In Zeiten der alltäglichen Bilderflut schenken Sie richtigen Bildern den Blick, den sie verdienen. Bilder mit Mehrwert statt visuelles Fastfood!“ Unter diesem Motto lud der Fotoklub Neunkirchen mit Obmann Wolfgang Mayer zum Geburtstag inkl. Ausstellung ins Kulturzentrum am Stiergraben. Vor 75 Jahren wurde der Fotoklub gegründet und fasziniert bis heute mit besonderen Aufnahmen, auch wenn sich die Technik komplett gewandelt hat. Der Vortragssaal in der Musikschule war bis auf den letzten Platz gefüllt, als im Rahmen einer Beamer-Show ein Querschnitt des fotografischen Schaffens der Klubmitglieder gezeigt wurde. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die Sieger der Landesmeisterschaft NÖ/Burgenland des Österreichischen Verbands der Fotografie gekürt und im Anschluss die besten Bilder gezeigt. Nach dem offiziellen Teil hatten die zahlreichen Besucher schließlich die Gelegenheit, in der Galerie der Stadtbibliothek rund 40 großformatige Fotos zu bewundern.