Ein Campus, viele Möglichkeiten: Am Campus Sta. Christiana Frohsdorf gibt es Bildungsangebote für Menschen jeden Alters – vom Kindergarten über verschiedene Schulen bis hin zu pädagogischen Ausbildungen. Die enge Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche schafft einen Ort, an dem Lernen und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Das Motto lautet: Schule auf Augenhöhe.

Seit 1854 ist Sta. Christiana eine katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und familiärer Atmosphäre. Rund 550 Schüler:innen lernen in 27 Klassen und werden von etwa 85 Lehrer:innen begleitet. Erst heuer im Sommer wurde die Schule umfassend modernisiert.

Tage der offenen Tür

Die berufsbildenden Schulen HLW, BAfEP und BASOP öffnen ihre Türen. Interessierte können den Schulalltag kennenlernen und sich über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Neu sind die BASOP, der dreijährige Aufbaulehrgang zur Matura und modernisierte Bereiche am Campus.

Pädagogik erleben – von Anfang an

Am Campus wird Pädagogik nicht nur gelernt, sondern auch praktisch erlebt. Kindergarten, Hort, BAfEP, BASOP und das Kolleg für Elementarpädagogik bilden einen gemeinsamen Lern- und Erfahrungsraum. Fachwissen wird mit praktischen Erfahrungen verbunden, wodurch sich früh Einblicke in den pädagogischen Berufsalltag ergeben.

Neu: BASOP – Sozialpädagogik mit Zukunft

Die fünfjährige BASOP schließt mit der Reifeprüfung ab und bereitet auf verschiedene Tätigkeiten in der Sozialpädagogik vor. Die Ausbildung verbindet Theorie und Praxis und vermittelt Kenntnisse für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, etwa in der Jugendarbeit, Familienbetreuung oder Schulsozialarbeit.

BAfEP – Pädagogik mit Zukunft

Die fünfjährige BAfEP verbindet Allgemeinbildung mit einer fundierten pädagogischen Ausbildung und endet mit der Reife- und Diplomprüfung. Durch zahlreiche Praxiserfahrungen lernen die Schüler:innen, Kinder professionell, kreativ und mit Herz zu begleiten.

Dreijähriger Aufbaulehrgang zur Matura

Absolvent:innen einer Fachschule können mit dem dreijährigen Aufbaulehrgang in verkürzter Form die Reife- und Diplomprüfung erwerben und damit weitere Bildungs- und Berufsmöglichkeiten nutzen.

Die Klassiker: HLW und FW

Die HLW verbindet Allgemeinbildung mit wirtschaftlicher Ausbildung und bietet Schwerpunkte wie „Mensch und Tier“ oder „Freizeit und Soziales“. Wirtschaft, Ernährung, Fremdsprachen, Sozialwirtschaft und Gastronomie werden mit praktischen Erfahrungen und Pflichtpraktika verbunden.

Die ein- und dreijährige Fachschule (FW) setzt Schwerpunkte in den Bereichen Bewegung, Sport und Kreativität.

Ernährung, Kreativität und Praxis

An der HLW wird Wissen über Ernährung und Lebensmitteltechnologie praktisch umgesetzt, etwa durch Experimente, Verkostungen sowie Koch- und Backunterricht. Auch die Gestaltung der Weinetiketten der „Edition 2026“ verbindet Fachwissen mit Kreativität.

Praxis und soziales Engagement zeigen sich etwa bei Besuchen im Ronald-McDonald-Kinderhaus Wr. Neustadt und bei Degustationen im Abendrestaurant „Sta. Christiana Frohsdorf“. Für die Qualität und Nachhaltigkeit der Verpflegung wurde der Standort für 2026–2028 erneut als Vitalküche in Silber ausgezeichnet.

Private Volksschule

Die Volksschule bietet moderne Lernräume, großzügige Außenbereiche und einen neu gestalteten Schulhof. Im Mittelpunkt stehen individuelle Förderung, soziales Lernen und Freude am Entdecken. Schulhündin SERA unterstützt das Team.

Mittelschule

In der Mittelschule stehen die Stärken und Talente der Schüler:innen im Mittelpunkt. Unter dem Motto „gesund – bewusst – bewegt“ spielen Lesen und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, wofür die Schule auch mit Gütesiegeln ausgezeichnet wurde.

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