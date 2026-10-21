Jaco Lichtenberger in ihrem Natur-Reich: In Ponholz (Krumbach) hat sie einen Platz gefunden, wo sie im Einklang mit der Natur leben kann. Mit ihrem Verein Youmaa bietet sie auch anderen die Möglichkeit dazu. / Foto: Youmaa

In Ponholz (Gemeinde Krumbach) ist mit dem Verein Youmaa ein besonderer Ort entstanden. Zwischen Obstbäumen, Blumenwiesen, Wildpflanzen und viel Ruhe geht es um Natur-Erleben, Gemeinschaft und die kleinen Dinge, für die im Alltag oft zu wenig Zeit bleibt.

Man muss gar nicht weit gehen, um aus dem Alltag herauszukommen. In Ponholz hat Jaco Lichtenberger einen Ort geschaffen, an dem Natur und Mensch sein dürfen: ein Garten, in dem man bei jedem Schritt etwas entdecken kann: alte Bäume, eine Lichtung, ein Blütenmeer, Feuer, Erde unter den Füßen und vor allem viel Raum.

Genau diesen Raum möchte der neu gegründete Verein Youmaa nutzen. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie zeitgemäß: Menschen können wieder unmittelbarer mit der Natur in Kontakt kommen, miteinander Zeit verbringen und Dinge ausprobieren, die im normalen Alltag leicht verloren gehen. Dabei geht es nicht darum, den nächsten Programmpunkt möglichst effizient abzuhaken. Bei Youmaa darf es auch einmal langsamer gehen. Natur erleben, gemeinsam etwas tun, miteinander reden, singen, sich selbst spüren oder einfach da sein – all das darf sein.

Raus aus dem Alltag, hinein ins Erleben

Die Natur wird dabei nicht zur Kulisse für Veranstaltungen, sondern ist selbst Teil des Erlebnisses. Wer hierherkommt, kann nicht nur etwas Vorgegebenes „konsumieren“, sondern möglichst selbst aktiv werden.

Jaco Lichtenberger, die sich hier niedergelassen hat, ist gebürtige Schweizerin und seit ihrer Kindheit aufgrund des Berufs ihres Vaters und später ihrer eigenen Tätigkeit 24-mal umgezogen. In Österreich ist sie schließlich durch ihren damaligen Mann gelandet. Mit ihren drei Kindern lebte sie zunächst in Laab im Walde und arbeitete viele Jahre erfolgreich als Naturgärtnerin und Gartengestalterin.

Bei Youmaa ist nun das freie Spiel mit dem Zufall gewünscht und die Natur gibt den Ton an. Nur punktuell und zart wird pflegerisch eingegriffen. Seit zweieinhalb Jahren ist sie in Krumbach und hatte bereits im Rahmen von Frauen-Festivals und Workshops, aber auch durch die Plattform „work away“ immer wieder Menschen vor Ort, die Natur spüren und erleben wollten. „Hier spielen der Boden und die Natur die Hauptrolle, es gibt keine Ablenkung vom Wesentlichen, kein WLAN, kaum Lärm, kaum elektrisches Licht in der Nacht. Damit öffnet sich mein individueller Raum für das Wieder-Erleben und Schärfen meiner Sinne“, so Lichtenberger. Einen Ort aufzubauen und zu hegen, der die Grundlage ist für gesundes Leben und die Möglichkeit bietet, ihn anderen erfahrbar zu machen, war der Schlüssel für Ihre Entscheidung, das Grundstück zu kaufen.

Ein wichtiger Gedanke bei der Gründung des Vereins war für sie, dass Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen zusammenkommen. Jeder bringt etwas mit – Wissen, Ideen, Erfahrungen oder einfach die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen. Youmaa möchte kein Ort sein, an dem für die Besucher alles vorbereitet ist. Vielmehr soll ein Rahmen entstehen, in dem jeder selbst Teil des Geschehens werden kann.

Gemeinschaft, die wachsen darf

Das Angebot reicht von frauenspezifischen Themen, Erfahrungen für die Sinne, kreativen und kulinarischen Aktivitäten bis hin zu gemeinschaftlichen und naturbezogenen Veranstaltungen. Ein Beispiel dafür ist die Reihe „MutWeiber“, bei der am letzten Montag im Monat gemeinsam frei gesungen wird. Jeden ersten Montag im Monat werden unter dem Motto „Zicken-Flicken“ Lieblingsstücke aufgewertet (Repair, Repurpose, Visible Mending). Auch kulinarisch wird es herbstlich: Am 23. Oktober lädt Kräuterwirtin Gerda Stocker zu „Feuer & Flamme – wildes Kochen am Lagerfeuer“.

Das Wort „Yamma“ kommt aus dem tunesisch-arabischen Raum und bedeutet wörtlich Mama, kann symbolisch aber auch für Mutter Erde stehen. Je nach Tonfall kann es Liebe, Geborgenheit, Schutz und Nähe ausdrücken. Der Verein „Youmaa“ möchte dafür einen Ort schaffen – zum Ankommen, Ausprobieren, Austauschen und Staunen.

Mehr Infos und das aktuelle Programm: www.youmaa.at