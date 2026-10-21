Dechant Dietmar Orgelmeister, Ernst Prutti, Johann Hintergräbner, LAbg. Hermann Hauer, Tanja Schützenhöfer, Karl Allabauer, Alois Reithofer, Bgm. Andreas Graf, Ortstellenleiter Christian Zinkl, Josef Huber, Johann Riegler und Herbert Pichler / Foto: VPNK

Die Bergrettung Mönichkirchen lud Mitte Oktober zu ihrem traditionellen Sturm- und Maronifest, bei dem heuer viele verdiente Mitglieder ausgezeichnet wurden.

Sie sind immer da, wenn jemand in Bergnot ist und sie sind als Verein im Ortsleben fest verankert: die Mitglieder der Bergrettung Mönichkirchen. Das zeigten nicht zuletzt die zahlreichen Besucher, die auf Einladung der ehrenamtlichen Retter zum traditionellen Sturm- und Kastanienfest in den Pfarrsaal kamen. Im Anschluss an den Gottesdienst, zelebriert von Dechant Dietmar Orgelmeister, wurden außerdem langjährige Bergrettungsmitglieder geehrt.

Christian Zinkl, der seit 20 Jahren die Ortstelle Mönichkirchen leitet, freute sich darüber, zahlreiche Ehrengäste, darunter Labg. Hermann Hauer, Bürgermeister Andreas Graf, Vize Martin Tauchner und viele Gemeinderäte sowie FF-Kommandant Martin Plank und Abordnungen der Bergrettungen Aspang und Krumbach, begrüßen zu dürfen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Igor und seinen Oberkrainern.

„Das Sturm- und Kastanienfest war auch heuer wieder ein starkes Zeichen für die lebendige Gemeinschaft in der Region und verdeutlichte, wie tief die Bergrettung im gesellschaftlichen Leben von Mönichkirchen verwurzelt ist“, so Hermann Hauer.

Die Bergrettung Mönichkirchen feiert in zwei Jahren übrigens ihr 100-jähriges Jubiläum und ist jedes Jahr für das weit über die Region hinaus bekannte Neujahrs-Feuerwerk verantwortlich, das immer am 1. Jänner bei der Talstation des Sessellifts stattfindet.