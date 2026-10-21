Foto: Rehberger

Elf Tänzerinnen der „Dance Academy“ der Musik- und Kunstschule Wechselland absolvierten heuer eine international anerkannte Ballettprüfung – mit außerordentlich gutem Ergebnis.

Während sich viele Altersgenossinnen im Freibad erfrischten, hieß es für elf Tänzerinnen der Ballettklassen unter der Leitung von Irina Gremmel Tanzschritte üben. Die Ballettschülerinnen zwischen 8 und 14 Jahren bereiteten sich auf eine besondere Herausforderung vor: eine Prüfung beim American Ballet Theatre im Rahmen des National Training Curriculum. Gremmel unterrichtet selbst nach diesem Unterrichtsplan und dürfte damit in Österreich einzigartig sein. In Europa gibt es mehrere Mitglieder, Gremmel war mit ihren Tänzerinnen heuer zum dritten Mal dabei. Und die Aufregung steigerte sich von Übungsstunde zu Übungsstunde, denn die Bewerter gehören zu den besten Ballettausbildern der Welt. Das American Ballet Theatre ist eine weltweit bekannte Ballettkompanie mit Sitz in New York. Sie hat in der JKO (Jacqueline Kennedy Onassis) School ihre Ausbildungsstätte für angehende Balletttänzer. Die Prüfung erfolgt dann je nach Ausbildungsstufe und per Videokonferenz. Die Schülerinnen mussten sich auf Englisch vorstellen und führten dann zahlreiche Schritte und Übungen vor. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. Vor wenigen Tagen fand die offizielle Verleihung der Urkunden statt. „Es war schon bei den Vorbereitungsstunden schön zu sehen, wie sich die Tänzerinnen gesteigert haben“, so Gremmel. Umso erfreulicher war daher das Ergebnis: Alle Tänzerinnen haben bestanden, zwei mit der höchsten Auszeichnung High Honor, fünf mit Honor und vier Pass with Merit.