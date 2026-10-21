Fotos: Monika Fellner (9)

Mit Handwerk4Future hat die Firma F/List aus Olbersdorf (Gemeinde Thomasberg) eine regionale Berufsinformationsmesse ins Leben gerufen, bei der unterschiedlichste Unternehmer und angehende Fachkräfte direkt ins Gespräch kommen können. Heuer am 8. und 9. Oktober war es wieder so weit und rund 900 interessierte Jugendliche strömten ins Steinfeldzentrum nach Breitenau. Insgesamt 16 Unternehmen aus der Region boten Einblicke in unterschiedliche Handwerksberufe und auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden – eine Besonderheit von Handwerk4Future.

An den Stationen der ausstellenden Betriebe konnten die jungen Menschen handwerkliche Tätigkeiten ausprobieren, Fragen stellen und direkt mit Lehrlingen sowie Ausbildern sprechen. Fragen wie „Wie fühlt es sich an, selbst eine Ziegelmauer zu bauen?, Worauf kommt es beim Fliesenlegen an?, Und welche Fähigkeiten braucht es in der Malerei, Elektrotechnik oder Metallverarbeitung?“ wurden an den beiden Tagen beantwortet. Mit dabei waren unter anderem Andritz, Constantia Patz, Fliesen Feldwebel, Flich, Fortaco, Gersthofer Steinmetz, Hamburger Containerboard, Handler, Heizbär, Semperit, Felix Spicker Malermeisterbetrieb, Elektro Schwarzmann, Vogl Fußbodentechnik sowie Unternehmen der Schöller Bleckmann Gruppe und natürlich auch der Initiator der Messe, F/List. Die Idee dahinter: in einer gemeinsamen Initiative Jugendlichen berufliche Orientierung zu ermöglichen und das Handwerk als vielseitige Zukunftsperspektive sichtbar zu machen.